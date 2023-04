vos vies antérieures grâce à votre thème astral – 2

Retrouver ses vies antérieures

Ainsi l’univers serait une vaste mémoire d’enregistrements vibratoires où se trouve inscrit tout ce qui concerne la création du monde et de chaque âme, et où rien ne manque : vaste bibliothèque universelle de la Vie, consultable par chacun d’entre nous, à condition de s’en donner la peine.

Notre thème parle de nos vies passées. C’est le livre ouvert de nos forces et de nos faiblesses, de nos prédispositions et de nos liaisons profondes avec le monde conscient et inconscient qui nous animent.

Cancer, Scorpion et Poisson sont liés à un karma émotionnel. Signe d ‘Eau, leur mission sur terre est d’apprendre – cette fois – à contrôler leurs émotions.

Les signes de Feu comme le Bélier, Lion et Sagittaire sont liés à un karma de développement de l’affirmation de soi, de l’ego. Leur mission est donc d’apprendre les vertus du dialogue, de l’ouverture vers autrui.

Quant aux signes d’ Air, tels que les Gémeaux, Balance, Verseau, leur mission, liée à l’esprit, est d’affronter la réalité de la vie dans l’investissement constructif d’une oeuvre. Orgueil et indépendance doivent être corrigés; On parle d’un « réajustement karmique ».

Taureau, Vierge, Capricorne sont liés à un karma de construction. Selon les thèmes étudiés on constate souvent un usage contrarié des valeurs matérielles ou spirituelles dans les vies précédentes. Après quelques vies trop rêveuses, leur mission est de se « remettre les pieds sur terre », en vivant pleinement leur incarnation.

Il est aussi très intéressant d’étudier le signe de l’ascendant d’un natif afin de connaître le pays d’origine ainsi que le métier qu’il exerçait dans sa vie précédente.

Des affinités ou des dispositions particulières pour telle région ou tel métier, peuvent être ainsi identifiées. Mais c’est grâce au Décan que l’on arrive à déterminer qu’elle était l’ambiance de l’incarnation précédente et par conséquent le motif de la réincarnation présente.

Le fil conducteur reliant nos différentes vies s’appelle « les Noeuds Lunaires ». Ils sont situés au croisement entre le passé, le présent et le futur. Ce sont les révélateurs du chemin suivi par chacun d’entre nous tout au long de nos réincarnations successives.

Dans ce programme de développement personnel choisi intimement par chaque âme, les noeuds lunaires ne se réinitialisent seulement que quatre fois ( à 19,38,57 et 76 ans) pour offrir au natif, une éventualité de liquider définitivement une partie des ses dettes antérieures.

Mieux connaître son passé – ou plutôt ses passés – permet toujours de mieux affronter l’avenir. Le travail sur soi (et en soi) que réclame l’astrologie karmique permet au moins de donner des réponses sans se mettre sous l’égide d’un « gourou douteux ».

Connaître enfin sa vraie mission sur cette planète, ne donne t-il pas un sens à la vie ? Une réponse au pourquoi de certaines souffrances qui nous accables; à certaines afflictions qui nous empoissonnent la vie ? Aussi, lorsque vous aurez redécouvert votre programme d’incarnation, vous ressentirez une sensation de paix intérieure qui désormais ne vous quittera plus.

