La vie de Napoléon est notoirement difficile à résumer en un seul livre ou en une série de volumes. L’un des soixante champs de bataille célèbres qu’il a menés, comme Borodino ou Waterloo, peut donner lieu à des volumes de contenu.

C’est dans la description spectaculaire des plus grandes batailles de Napoléon que ce livre s’épanouit. La description vivante et magnifique des batailles d’Iéna, d’Austerlitz, de Friedland et de Borodino est de premier ordre.

Napoléon est l’un des dirigeants les plus importants que le monde ait jamais connu. Il a institué le système métrique, fait du français la langue officielle normalisée du peuple et du gouvernement (le breton, l’allemand, le flamand, le basque et le celte étaient parlés par différentes sections de la société française en plus du français), créé des lycées strictement disciplinés (écoles secondaires où l’on enseignait le grec, le latin, les mathématiques, la physique, etc, Il a construit un vaste réseau de bibliothèques, réformé la structure hiérarchique de l’armée, réformé et codifié le système juridique français, établi le grand plan architectural de Paris, y compris les ponts sur la Seine et le réseau d’égouts qui dessert la ville jusqu’à aujourd’hui.

Il a construit des institutions qui seront, comme il le dit lui-même, des masses de granit dans l’âme de la France.

Napoleon : une vie, d’Andrew Roberts, édiitons Pinguin, 2015