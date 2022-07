Livres d’art : feng shui et zen dans la maison et salle de bain

Avec ce bel ouvrage richement illustré de photos et de croquis, Vanessa Boren – fondatrice de la Feng Shui Design School à Paris – vous invite à apprivoiser les énergies positives qui vous entourent par l’aménagement de votre lieu de vie.

Pour cette experte d'origine américaine, la maison est le reflet de l'âme. Elle incarne les périodes de joie et de doute, les désirs de changements. La philosophie feng shui consiste à (ré)aménager l'espace en alliant esthétique et recherche d'épanouissement personnel.



Dans ce livre en forme d’autobiographie, pas de solutions clés en main ni de méthodes miracle dans la construction de votre maison. Cet art millénaire de la construction est ici passé au peigne fin, concept par concept, des parties yin et yang de la maison au carré magique de Lo Shu en passant par le rite de clarification de l’espace. Chaque principe dan ce livre de bien-être est décrypté afin de vous aider à retrouver apaisement, assurance et vitalité dans un cadre, privé ou professionnel, maison ou bureau , façonné à votre image.

Tout le feng shui, harmonie de son espace de vie

Vanessa Boren

Aubanel

208 pages. 34 €

Livre : Salles de bains zen – sous le signe de l’harmonie et de la détente

Certaines rénovations de salles de bains deviennent de véritables stations balnéo : vapeurs relaxantes du hammam, jets en cascade ou façon pluie tropicale, douches nouvelles générations, offrent une palette de soins toujours plus riche, l’idéal étant la douche à l’italienne. Sa particularité : peu inclinée pour permettre d’évacuer l’eau, elle n’a ni rebord ni parois, elle est à même le sol.



Egalement intéressant, le lavabo écologique Zen Garden en béton poli ou mat. Le principe : plutôt que de gaspiller l’eau, elle s’écoule par une rainure pour alimenter un petit réservoir dans lequel on aura préalablement installé une plante verte. Déco et écolo, c’est un lavabo intelligent !

Matériaux bruts et accessoires authentiques

Ce nouveau confort ne doit pas faire oublier sa fonction première : l’hygiène. La priorité sera donc donnée aux matériaux résistants et faciles à nettoyer : la traditionnelle porcelaine vitrifiée a laissé la place aux résines douces, au verre, au bois (wengé ou sawara), au béton, à l’ardoise, à choisir idéalement en brut.



On trouve même un lavabo mou en polyuréthane pour éviter de se cogner de bon matin. Pour la pomme de douche, la choisir en inox, carrée pour donner un look contemporain, qui se marie très bien au style japonais. Optez enfin pour des couleurs claires tel que le blanc ou mates comme le gris anthracite qui apporte de la profondeur aux murs. Pour terminer d’habiller la salle de bains et lui donner définitivement son style zen, on fait rentrer dans la salle de bains quelques accessoires : les pierres rondes (type galets), des chutes d’eau régulières (petites fontaines), des plantes offrant une sensation de bien être en harmonie avec la nature, un tabouret aux allures japonisantes que l’on choisit bas aux lignes très géométriques et de préférence en bois noir. Pour le petit mobilier (porte-serviettes, bac à savon, boîtes pour les produits de soins), préférez-le en bois.



Certains oseront inclure à ce nouvel espace de vie un système hi-fi pour diffuser de la musique, l’ultime touche pour parfaire l’ambiance.

Pour les plus passionnés de la zen attitude, un livre est recommandé, à côté du livre d’art décoratifs : Salles de bains, d’Anne-Sophie Puget : celui du célèbre créateur Terence Conran, intitulé « Salle de bains, les plaisirs de l’eau ».