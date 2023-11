Digital Natives – Culture, génération et consommation, Thomas Stenger et allii, EMS 2015



Le concept de « digital natives » a été posé dès 2001 par Marc Presky qui qualifiait les jeunes nés avec l’avènement du numérique, par rapport aux « digital migrants » qui seraient les autres générations obligées de migrer vers le numérique et de l’apprendre. Au travers d’une dizaine de contributions autour de ce thème l’auteur tente de nous rendre compte du visage de cette génération des digital natives aujourd’hui



